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これが一番の収穫であった。先着25名はギネス1PINT無料提供！情熱大陸（MBS制作）後任はSky株式会社に提供。 フリート」公式サイト. 2019年4月14日閲覧。 2019年6月29日閲覧。 ファミ通.com. 29 May 2016. 2016年5月29日閲覧。 TVアニメ「バキ」公式サイト. 2020年4月2日閲覧。 31 December 2016. 2020年6月23日閲覧。 TVアニメ「Classroom☆Crisis」オフィシャルサイト. 2015年5月23日閲覧。 DI:GA ONLINE. 2 December 2019. 2020年6月23日閲覧。 10 July 2019. 2019年11月25日閲覧。 2014年4月28日閲覧。 ニュース. 2021年4月8日閲覧。 2021年6月26日閲覧。 2021年7月4日閲覧。日本経済新聞 (2021年11月21日). 2021年11月21日閲覧。 『日経エンタテインメント!アニメSpecial 声優バイブル2017』2017年号、日経BP、2016年12月14日、 102頁。 ”. サンケイスポーツ (産経新聞社).